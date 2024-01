Unter dem Motto „Einkaufen in Feldkirchen ist immer ein Gewinn“ stand in Feldkirchen auch in der vergangenen Adventzeit wieder das Weihnachtsgewinnspiel „Feldkirchen rubbelt“ auf dem Programm. Zu gewinnen gab es Tiebeltaler im Wert von insgesamt 6000 Euro.

Über ein verspätetes Weihnachtsgeschenk freuten sich Reinhold Konday (2000 Tiebeltaler), Nicole Huber und Erika Aigner (jeweils 1000 Tiebeltaler) sowie Lukas Brandstätter, Alfred Obergrießnig, Jonathan Schranz und Eiprian Ungurea (jeweils 500 Tiebeltaler). Vor wenigen Tagen konnte Bürgermeister Martin Treffner mit seinem Team des Stadtmarketings den Gewinnern das Geld übergeben.