Das gemeinnützige Netzwerk „Verantwortung zeigen!“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, dass Unternehmen, Organisationen und Institutionen, die zur Verknüpfung von Wirtschaft und Gesellschaft beitragen, verbunden bleiben. Dazu zählen auch BILLA und das Krankenhaus des Deutschen Ordens in Friesach.

Im Rahmen des Adventkalenders, der jedes Jahr von der Organisation veranstaltet wird, kam es nun zu einer großen Überraschung: BILLA spendete 300 Schoko-Nikoläuse an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krankenhauses. „Es ist uns ein großes Bedürfnis, den Menschen etwas zu geben, die tagtäglich selbst für andere alles geben“, erklärt BILLA-Vertriebsleiter Gerhard Haubmann. Es sei „ein kleines Zeichen der Anerkennung und Dankbarkeit für ihre unverzichtbare Arbeit“.

In Friesach kommt die Geste gut an: „Die Schoko-Nikoläuse bringen nicht nur Freude in unseren Arbeitsalltag, sondern stärken auch das Gefühl der Wertschätzung gegenüber den Kolleginnen und Kollegen sowie der eigenen Arbeit. Gerade in herausfordernden Zeiten ist es schön zu wissen, dass das eigene Engagement gesehen und geschätzt wird“, freut sich Ernst Benischke, Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor des DOKH.