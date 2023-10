Viel und lange wurde im Vorfeld darüber diskutiert, bis sie schließlich umgesetzt und 1998 offiziell eröffnet wurde – die Überdachung der ehemaligen Oberen Klagenfurter Straße in St. Veit, die seitdem als Herzog Bernhard Platz bekannt ist. Die Überdachung, noch ein Projekt von Altbürgermeister Gerhard Mock, hat sich bewährt und geht sozusagen in die zweite Runde. Aus Altersgründen müssen die Glaselemente nämlich erneuert werden.

Entscheidung mit Zukunftscharakter

„Die Idee der Überdachung war die Schaffung einer Einkaufspassage. Bevor wir die Erneuerung der Glasplatten geplant haben, habe ich mit den Unternehmern am Herzog Bernhard Platz gesprochen. Der Tenor war, dass die Überdachung gut ankommt. Daher haben wir uns entschlossen, diese zu erneuern, allerdings mit einem Zukunftstouch“, sagt Bürgermeister Martin Kulmer.

Mit Zukunftstouch meint der Bürgermeister Glasplatten mit integrierten Photovoltaikpaneelen. Diese seien zum einen lichtdurchlässig, würden zum anderen aber auch für leichte Beschattung sorgen. Ein Teil des aus diesen Paneelen gewonnenen Stromes wird ins Netz eingespeist. Ein Teil wird aber auch den Passanten zur Verfügung gestellt. Kulmer: „Wir werden am Platz Ladestellen für Handys, E-Bikes oder Scooter einrichten. Während des Ladens können die Menschen in den Gastgärten sitzen.“ Eine Ladestelle für Elektroautos sei nicht angedacht, zumal es sich um eine verkehrsberuhigte Zone handelt.

Investition von rund 250.000 Euro

Glasscheiben in einer Größenordnung von 465 Quadratmetern werden getauscht. Wie viele davon davon mit Photovoltaik-Paneelen versorgt werden, steht noch nicht fest. „Das hängt unter anderem davon ab, wie viel Strom wir ins Netz einspeisen können“, sagt Dietmar Bucher von der Hochbau-Abteilung der Stadtgemeinde. Derzeit läuft die Ausschreibung, die Arbeiten sollen 2024 beginnen und 2025 abgeschlossen sein. Die Kosten belaufen sich – grob geschätzt – auf 250.000 Euro.

Ähnliches Projekt beim Rathaus-Innenhof

Zeitgleich mit dem Herzog Bernhard Platz wurde auch der Rathaus-Innenhof überdacht. Dort ist die Überdachung als Kuppel konzipiert. Da bei dieser Schnee kein allzu großes Problem darstellt, mussten auch keine Heizspiralen in die Platten eingebaut werden – daher sind diese noch besser in Schuss. „Die Platten selbst sind noch in Ordnung, die Dichtungen nicht mehr, sodass es schon reintropft“, sagt Kulmer. Ein Teil der Isolierungen wurde schon erneuert, der Rest erfolgt im kommenden Frühjahr.