Seit bereits zehn Jahren ist Victoria Zußner Mitglied bei der Wasserrettung Feldkirchen. Zuerst war sie Teil der Jugendgruppe, mittlerweile ist Zußner Rettungsschwimmerin und demnächst folgt die Ausbildung zur Einsatzkraft. „Ich war mit sieben Jahren bei einem Schwimmkurs der Wasserrettung Feldkirchen und es hat mir so gut gefallen, dass ich gleich dabeigeblieben bin“, erzählt die heute 17-Jährige. Mit der Jugendgruppe konnte sie an vielen Schwimmtrainings und Kinderolympiaden teilnehmen, wodurch ihre Begeisterung nur noch größer wurde. Die Wasserrettung ist ihre Leidenschaft und deshalb macht es Zußner auch nichts aus, wenn sie schon mal 30 Stunden im Monat für ihre ehrenamtliche Tätigkeit aufwendet.

Neben der Funktion als Schriftführerin und den Diensten am See, die im Sommer anfallen, ist Zußner bei den Schwimmkursen der Wasserrettung im Einsatz. Von der Mithilfe bei den Kinderschwimmkursen bis zu Erste-Hilfe-Einheiten bei Rettungsschwimmkursen engagiert sich Zußner, wo sie nur kann. „Mir gefällt es, dass ich bei den Rettungsschwimmkursen mein Wissen weitergeben kann“, erzählt die Deutsch Griffnerin.

Retterin am Maltschacher See

Zum Einsatzgebiet der Wasserrettung Feldkirchen gehören der Maltschacher und der Flatschacher See. Victoria Zußner, die zurzeit noch mitten in ihrer Berufsausbildung steckt, ist aber hauptsächlich am Maltschacher See anzutreffen. Die 17-Jährige macht gerade eine Lehre mit Matura in einem Rechtsanwaltsbüro. Ihre Freizeit verbringt Zußner gerne bei der Wasserrettung, sie ist aber auch Mitglied der Landjugend Deutsch Griffen. Das Vereinsleben ist also ein fester Bestandteil ihres Lebens. Mit ihren Kolleginnen und Kollegen der Einsatzstelle Feldkirchen versteht sie sich gut und auch das Führungsteam macht seine Aufgaben, Zußners Meinung nach, wirklich toll.

Weitere Pläne

Für ihre zukünftige Karriere bei der Wasserrettung hat die 17-Jährige auch schon Pläne. „Ich möchte noch die Ausbildungen zum Fließwasserretter, zum Schwimmlehrer und zum Rettungsschwimmlehrer machen“, erzählt Zußner. Die Mithilfe bei den Kinderschwimmkursen ist für sie auch jetzt schon ein Highlight. „Es ist so schön, die Fortschritte der Kinder zu sehen und wie sie sich dann freuen, wenn sie es geschafft haben“, schwärmt Zußner.