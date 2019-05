Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lange Zeit Augenkontakt zu halten, ist man hierzulande nicht gewohnt. Amerikaner irritiert das © Robert Kneschke

Giovanni Palacio, 25 Jahre jung, ist in Philadelphia aufgewachsen. Bevor er nach Österreich kam, unterrichtete er unter anderem an einer Middle School in Montana.

Er hat sich seit seiner Ankunft an einige österreichische Sitten gewöhnen müssen, die ihm zuvor völlig fremd waren. So kommt es in den Vereinigten Staaten häufig vor, dass man Fremde auf der Straße anlächelt oder spontane Freundschaften schließt. „Wenn man jemanden zum ersten Mal trifft, wird man ihn nett grüßen und anlächeln, aber das muss nicht gleich heißen, dass man wirklich befreundet ist.“

Natürlich ist dieses Konzept den Österreichern nicht absolut fremd, doch als Gesellschaft sind wir um einiges verschlossener. Laut Palacio verleiht dies Freundschaften jedoch eine gewisse Authentizität. Außerdem hält man in Österreich in Gesprächssituationen nur kurz Augenkontakt. In Amerika ist das anders, dort blickt man seinem Gegenüber wesentlich länger in die Augen. Der Native Speaker gibt zu, dass es Zeit braucht, um sich an diesen kulturellen Aspekt zu gewöhnen. „Ob es an ihren fehlenden Englischkenntnissen liegt oder sie sich dabei einfach unwohl fühlen, Klagenfurter sprechen mich meistens auf Deutsch an.“

Pro & Kontra Englisch im 21. Jahrhundert: unvermeidbar, zu Recht!

Wegen des drastischen Anstiegs englischer Ausdrücke in unserer Sprache gibt es oft Zweifel. Man fürchtet den Verlust der deutschen Sprache, welche einen großen Teil unserer Kultur ausmacht, da ein ausgezeichneter Sprachgebrauch von Erwachsensein zeugt. Diese Furcht ist nicht unbegründet, jedoch bringt der Anglizismus doch überwiegend Vorteile hervor. Englisch ist eine Weltsprache. Es gibt wenige Orte, an denen niemand Englisch spricht, was eine Reise deutlich vereinfacht. Vor allem Taxifahrer können meistens Englisch sprechen sowie Hotelangestellte. Zusätzlich zur Globalisierung breitet sich die englische Sprache immer weiter aus, bis sie irgendwann zu einer einheitlichen Sprache wird, mit der sich jeder unterhalten kann. Nicht nur wird man keine zusätzliche Sprache lernen müssen, bevor man in ein anderes Land zieht, man kann sich auch mit jedem sofort unterhalten. Das dauerhafte Verändern einer Sprache ist nicht nur eine positive Entwicklung des Anglizismus, sondern auch der Grund. Ohne die vom Englischen übernommenen Wörter müsste man immer neue Ausdrücke für diese erfinden, welche sich mehr nach der deutschen Sprache anhören. Daniel Lepuschitz, Amar Demic

Pro & Kontra Sprechen wir denn überhaupt noch Deutsch?

Englisch gehört mittlerweile zu unserem Alltag, doch durch den immer häufiger werdenden Gebrauch englischer Begriffe in der deutschen Sprache geht unsere Kultur langsam verloren. Die verschiedenen Dialekte, welche für die meisten von uns immer noch eine große Bedeutung haben, schwinden immer mehr. Auch im Deutschunterricht erkennt man die drastischen Folgen des Anglizismus. Die Anzahl der Rechtschreibfehler stieg enorm, da viele englische Wörter den deutschen ähneln. Vor allem Kinder mit einer Lernschwäche tendieren dazu, das Englische mit dem Deutschen unbewusst zu kombinieren. Nicht nur der Deutschunterricht leidet darunter, sondern auch die älteren Menschen, die nicht mit dieser neuen Sprache aufgewachsen sind und sie daher nicht beherrschen. Auch wir verwenden des Öfteren englische Wörter, ohne es richtig zu bemerken. Es gehört einfach schon zum Alltag. Doch ist das richtig oder sollten wir mehr auf unsere Kultur achten und versuchen, unsere Sprache beizubehalten? Wir sind der Meinung, dass uns unsere Kultur, unser Fleisch und Blut, mehr bedeuten sollte und wir uns mehr darum kümmern müssten, dass diese einzigartige Kultur Bestandteil unseres Lebens bleibt, doch nur gemeinsam können wir es schaffen - also los geht's! Jana Matitz, Lara Steiner

Ganz im Gegensatz zu größeren Städten, wie zum Beispiel Wien oder Laibach, wo die Einwohner sich über die Gelegenheit, Englisch zu sprechen, meist freuen. Mit seinen Deutschkenntnissen ist Palacio gut genug für die meisten Alltagssituationen ausgerüstet. Schwierigkeiten treten erst dann auf, wenn eine Person nach etwas sehr Bestimmtem, wie einer Bonuskarte, fragt. In diesen Fällen kommt er fast immer mit einem charmanten Lächeln davon.

Interview: Karrieren im digitalen Business Die FH lehrt internationale Businesskommunikation.

Was lernt man in der Business Class der FH, die Sie leiten? EITHNE KNAPPITSCH: Man lernt, sich im internationalen Geschäftsleben zu bewegen und professionell zu kommunizieren. Wir bereiten auf Karrieren in international agierenden Unternehmen vor. Welche Schwerpunkte werden im Studiengang gelegt? Wir konzentrieren uns auf Vernetzung zwischen Wirtschaft, Sprachen und interkultureller Kompetenz und legen einen Fokus auf effektive Kommunikation. Was ist Ihr eigener internationaler Hintergrund? Ich habe in Nordirland Applied Languages und European Studies studiert und promovierte im Fachbereich European Cultural Studies. Bevor ich zur FH Kärnten kam, lehrte ich an der University of Ulster in Nordirland.