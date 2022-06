Es ist angerichtet. Ein großes Fest sollte es werden. Einweihung der Seilbahn in einer Zeit, wo der Seilbahnbau in seinen Kinderschuhen steckte. Die Bevölkerung hatte sich in ihre Feiertagskleidung geworfen - Männer wie Frauen. Der Pfarrer ist auch schon da. Und die Musikanten. Unter ihnen Andreas Egger, ein junger Mann. Die Menschen und die Bilder scheinen aus der Zeit gefallen. Auf der Brunnalm (Mooseralm) in St. Jakob wurde der Kalender zurückgespult - es ist Anfang der 1930er-Jahre.