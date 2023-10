Der landeseigene Tiroler Energieversorger Tiwag hat am Mittwoch erneut eine Strompreisreduktion mit 1. Jänner 2024 angekündigt. Der Energiepreis im "Neuprodukt" für Haushalte und Betriebe werde um 3,6 Cent/kWh gesenkt, hieß es in einer Aussendung. "Mit einem Arbeitspreis von 12,7 c/kWh netto bzw. 15,24 c/kWh brutto bietet Tiwag weiterhin einen der günstigsten Energiepreise der österreichischen Landesenergieversorger an", sagte Vorstandsvorsitzender Erich Entstrasser.