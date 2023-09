Die Initiative "Fit2Work" unterstützt Arbeitnehmende in ihrem Berufsalltag

Das österreichweite Beratungsangebot von "Fit2Work" richtet sich an Arbeitnehmer und Arbeitgeber, um die gesundheitlichen Bedürfnisse von Mitarbeitern zu erarbeiten. Rund 300 Kunden haben das Angebot bisher in Lienz in Anspruch genommen.