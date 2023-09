Tirols Landeshauptmann Anton Mattle und sein Südtiroler Amtskollege Arno Kompatscher überreichten am Samstag bei einem Festakt auf Schloss Tirol in Südtirol das Verdienstkreuz an 47 herausragende Persönlichkeiten beider Landesteile. Nach dem Ring und Ehrenzeichen handelt es sich dabei um die dritthöchste Auszeichnung, die das Land Tirol vergibt.

Verdienstkreuz für drei Osttiroler

Unter den Geehrten befanden sich auch drei Osttiroler.

Elisabeth Bachler aus Gaimberg erhielt das Verdienstkreuz des Landes - für Verdienste um das Tiroler Schulwesen und um das Österreichische Rote Kreuz. Das Verdienstkreuz entgegen nehmen durfte auch der Altbügermeister von Dölsach, Josef Mair, für seine Verdienste um das Gemeinwohl und als langjähriger Bürgermeister. Ebenso erhielt Margaretha Oberdorfer aus Oberlienz für ihre Verdienste um die Kunst und Bildung, insbesondere um den Verein „Inform-Akademie Osttirol“ und die Sommerakademie für Kunst und Handwerk das Verdienstkreuz.

„Mit dieser Auszeichnung zollen wir Menschen Anerkennung und Wertschätzung, die mit ihrem außerordentlichen Einsatz zum Wohle von Tirol und Südtirol beigetragen haben und immer noch beitragen. Ich weiß, dass vieles nicht möglich wäre, hätten wir nicht solch hochverdiente Frauen und Männer, die nicht müde werden, sich für andere und ihre Heimat zu engagieren. Durch ihr Handeln haben sie einmal mehr gezeigt, dass Tirol gerade in der heutigen fordernden Zeit ein Ort des Zusammenhaltes und der Gemeinschaft geblieben ist. Durch ihre uneigennützige Leistung haben die heute Geehrten an der Geschichte unserer Länder mitgeschrieben. Für dieses vorbildhafte Wirken sagen wir heute gemeinsam Danke“, sagte Mattle.

Vor der Verleihung fand ein Landesüblicher Empfang mit der Schützenkompanie und der Musikkapelle Dorf Tirol statt © Land Tirol/Die Fotografen

Den Landesüblichen Empfang vor dem Festakt begleiteten die Schützenkompanie und Musikkapelle von Dorf Tirol. Für die musikalische Begleitung der Verleihung der Auszeichnungen im Rittersaal sorgte das Ensemble „Bloserwind“. Die neuen TrägerInnen der Verdienstkreuze luden Mattle und Kompatscher im Anschluss zu einem Empfang im Schlossgarten.