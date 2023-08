In einem Kreuzungsbereich von einer Gemeindestraße auf die Virgental Landesstraße im Gemeindegebiet von Matrei in Osttirol kam es am Freitag, 18. August, gegen 15.30 Uhr zu einer Kollission zwischen einer 46-jährigen österreichischen Autolenkerin undd einem 21-jährigen Motorradfahrer aus Österreich, der auf der Landesstraße unterwegs war.