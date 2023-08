Es war eine Überraschung, als es am Dienstag gegen 19.45 Uhr an der Tür des Sitzungszimmers im Matreier Rathaus geklopft hat. Heinz Schultz, Zillertaler Seilbahnunternehmer und Eigentümer der Goldriedbahn, kam herein. Nicht ohne Grund: Es gab Redebedarf zwischen den Gemeinderäten der Opposition und dem Unternehmer. Die Opposition unter Gemeindevorständin Elisabeth Mattersberger (Gemeinsam für Matrei) ist Ende Juni aktiv geworden, weil die Sorge umgegangen ist, der Sommerbetrieb der Bergbahn könnte dauerhaft eingestellt werden. Heuer fährt die Bahn aufgrund mehrerer Baustellen nicht.