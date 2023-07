Noch immer herrscht Informationsbedarf bezüglich der Betriebspflicht bei den Goldried-Bergbahnen in Matrei. Nachdem der Stillstand zuerst im Gemeinderat diskutiert wurde, zieht die Causa nun weitere Kreise. Im Juli-Landtag brachte die Liste Fritz eine schriftliche Anfrage mit 36 konkreten Fragen ein.

"Wir verlangen von Landeshauptmann Anton Mattle sowie von Landesrat Mario Gerber Aufklärung. Etwa darüber, ob es für die Goldried Bergbahn eine Betriebspflicht im Sommer gibt, wie lange diese dauert und warum dann trotzdem der Betrieb stillsteht", erklärt Liste-Fritz-Klubobmann Markus Sint. Auch die Konsequenzen für ein Zuwiderhandeln sollen geklärt werden. Im Vorfeld hatte die Opposition in Matrei sich in einem Schreiben an die oberste Seilbahnbehörde gewandt.

Dauerhafte Einstellung befürchtet

Laut Sint hätten sich Bürger und Betroffene verärgert und Hilfe suchend an die Liste Fritz gewandt: "Es ist nämlich nicht das erste Mal, dass die Bergbahn im Sommer den Betrieb einstellt. Das ist schlecht für die sechs Hüttenwirte und Gastronomen im Goldried Wandergebiet, außerdem ist es schlecht für den Sommertourismus in Matrei sowie im ganzen Bezirk Lienz." Er könne daher die Besorgnis vieler Matreier nachvollziehen, die eine dauerhafte Einstellung des Sommerbetriebes befürchten.

"Außerdem fragen wir nach, ob die Goldried Bergbahnen als öffentliches Verkehrsmittel gelten und deshalb auch öffentliche Fördermittel erhalten. An und für sich sollten öffentlich geförderte Seilbahnen schon auch einer Betriebspflicht unterliegen. Diese ist dann einzuhalten oder die Förderungen sind zurückzuzahlen", fügt Sint hinzu.

Dieser Screenshot wurde der schriftlichen Anfrage angefügt. Mittlerweile steht auf der Website: "wegen Umbauarbeiten geschlossen" © Liste Fritz/Screenshot

Tirol-Werbung warb weiter

Die Liste Fritz weist auch darauf hin, dass die Tirol-Werbung von der Schließung offensichtlich nicht Bescheid wusste. Bis zur Einbringung der Landtagsanfrage habe die Tirol-Werbung die Goldried Bergbahn blumig in ihrem Online-Reiseführer beworben. "Inzwischen hat die Tirol-Werbung die Homepage aktualisiert", berichtet Markus Sint und hält fest: "Wenn an die Schultz-Gruppe als Eigentümer Förderungen geflossen sind beziehungsweise fließen und es eine Betriebspflicht gibt, dann ist dafür zu sorgen, dass die Goldried Bergbahn sofort ihren Betrieb aufnimmt."