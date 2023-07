Die Hitze hat Lienz fest im Griff. Und Zufluchtsort Nummer eins ist für die meisten Osttiroler das Dolomitenbad in Lienz. Die Anlage der Stadtgemeinde ist seit den 1970er-Jahren Besuchermagnet an heißen Sommertagen. Doch was ist ein Tag im Schwimmbad ohne Pommes oder Eis am Stil? Wer in den Genuss dieser Klassiker kommen möchte, braucht Bargeld. "CASH ONLY" steht auf einem A4-Zettel, der auf der Fassade des Schwimmbad-Kiosk angebracht ist.