Es war in den frühen Morgenstunden am Sonntag, dem 9. Juli, als sich der Vorfall ereignete. Gegen 6.35 Uhr war eine 25-jährige Österreicherin mit ihrem Pkw auf der B 100 Drautalstraße in Leisach in Fahrtrichtung Sillian unterwegs. Sie kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine elektronische Verkehrstafel. Durch die Wucht des Aufpralls gegen den Betonsockel drehte sich das Fahrzeug und kam auf der Straße zu stehen.

Die Lenkerin wurde durch den Unfall unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Notarzthubschrauber in das Landeskrankenhaus Klagenfurt geflogen.