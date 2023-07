Klein, aber sehr fein: Das ist das Belmonte Hotel im Zentrum von Sillian. Das Gebäude hat schon einige Veränderungen hinter sich. Ursprünglich war es die Pension Perfler, dann - ab 2004 - das Hotel Perfler und vor rund zweieinhalb Jahren wurde es zum Hotel AlpInn. Und jetzt wurde daraus mit dem Belmonte ein schickes Boutique-Hotel. Der junge Sillianer Dominik Lener (27) hat das Objekt von Daniel Maly (Tempele Pizzeria Winnebach) abgekauft und als Beherbergungsbetrieb komplett umgemodelt. "Wir haben das Gebäude im April gekauft, mit der Absicht, daraus ein Boutique-Hotel zu machen, ein Platzhirsch-Hotel in der Sillianer Region zu errichten", sagt Lener.

Spitzenköche für das "La Rosa"

Eine gelungene Komposition aus Naturverbundenheit und dem angenehmen Hauch von Luxus - moderne Eleganz und Tiroler Haus - hat man gewagt. Gäste tauchen in Wohnwelten aus ursprünglichen Materialien ein. "Es gibt coole Zimmer und ein tolles Restaurant", schwärmt Lener. Wer sich etwas Besonderes gönnen möchte, bucht eine Belmonte Mountain Suite mit einem privaten Spa (ab August 2023).

Moderne Eleganz und Tiroler Haus wurden gekonnt kombiniert © KK/Privat

Angeboten wird im Hotel eine Dreiviertel-Pension. Das bedeutet Übernachtung, Frühstück, Jause und ein Sechs Gänge Gourmet-Menü am Abend. Für hervorragende Küche garantieren Stefan Königsberger (vormals Sporthotel Sillian) und Jannik Webhofer, der bei Josef Mühlmann im Gannerhof gelernt hat und zuletzt in einer Sterneküche in Südtirol im Einsatz war. Und es wird nicht nur für Hausgäste gekocht: Das Restaurant "La Rosa" ist auch für externe Liebhaber der guten Küche geöffnet.

Das Restaurant "La Rosa" ist auch für externe Feinschmecker offen © KK/Privat

Ein Wellness-Bereich darf natürlich nicht fehlen. Das Mountain Spa im Hotel ist eine exklusive Area mit Dampfbad und Sauna und Relaxzone. Die Belmonte Treatments kümmern sich um Massagen und Beauty. Der Beherberungsbetrieb bietet insgesamt Platz für 40 Gäste.

Das Belmonte ist nicht das einzige Hotel, das Lener über sein Schweizer Unternehmen "Globaleye Capital" besitzt. Diese Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Zürich arbeitet als Finanzdienstleister für klassische Vermögensverwaltung aber auch mit Immobilien. "Wir haben Hotels in St. Tropez, in Dubai und jetzt auch in Osttirol", freut sich Lener. "Globaleye Capital" führt Lener gemeinsam mit einem Partner als Eigentümer Lehner: "1,2 Milliarden Franken an Geldern verwalten wir."

Vermögensverwaltung übernommen

Die 200 Mitarbeiter sind an sieben Standorten in sechs Ländern beschäftigt. Dominik Lener hat in Lienz am Sport BORG maturiert. „Groß geworden bin ich dann im Immobilien- und Finanzdienstleistungsbereich.“ In Lichtenstein wurde klein angefangen, bevor man in der Schweiz 2020 eine Vermögensverwaltung übernommen und die „Globaleye Capital AG“ gegründet hat. Dort ist Lener Präsident.