Der Beschluss für die Schultz-Förderung des Matreier Gemeinderates stößt den Tiroler Grünen sauer auf. Sie reagierten umgehend und zeigen sich enttäuscht von der Haltung der schwarz-roten Landesregierung in der Causa Matreier Finanzdebakel.

„Der Rechnungshof hat die Fehler der Vergangenheit aufgezeigt. Doch anstatt es von nun an besser zu machen, wird weiter eine Verdunkelungstaktik betrieben“, sagt der grüne Klubobmann Gebi Mair und nennt ein konkretes Beispiel: Von der Gemeindeabteilung wurde im Finanzkontrollausschuss des Tiroler Landtags klargestellt, dass die in Matrei erfolgte vertragliche Verknüpfung einer Hotelwidmung mit der Erlassung von Anschlussgebühren in Höhe von rund einer Million Euro an die Schultz-Gruppe ungesetzlich ist.

Zweifel an Rechtmäßigkeit

Trotzdem wurde diese im Gemeinderat beschlossen. „Der Missstand wird damit nicht beendet, sondern fortgeschrieben. Alle Tiroler zahlen für das Finanzdebakel in Matrei mit ihrem Steuergeld. Die Gemeindeaufsicht muss den Beschluss umgehend prüfen“, fordert Mair.

Er kritisiert, dass sich die Landesregierung dagegen stemme, in Matrei endlich reinen Tisch zu machen, und dass er trotz Berufung auf das Informationsfreiheitsgesetz keine Prüfberichte der Gemeindeaufsicht zur Matreier Finanzlage erhalten habe. „Das ist enttäuschend und führt nur zu weiteren Spekulationen, die der Aufklärung nicht dienlich sind“, sagt Mair. Er betont, dass alle Parteien höchstes Interesse daran haben sollten, dass es zu keinem „Matrei 2.0“ in Tirol kommt. Eine vollständige Aufarbeitung sei dafür Voraussetzung.

Kritik an Landesregierung

Es sei erschreckend, dass das mahnende Beispiel Matrei zu keinem Umdenken bei ÖVP-Politikern führe. „Ich bin ein grundoptimistischer Mensch und blicke nach vorne. Aber im Fall von Matrei sehe ich nicht, dass die ÖVP die Mauer einreißt. Und ich sehe auch keinen Druck seitens der SPÖ, dass sie die ÖVP zum Einlenken bringt“, so Mair. Es werde weiter nach dem Prinzip gearbeitet: „Geld hat’s gern dunkel.“ Dass es noch keine Schadenersatzklage gegen Altbürgermeister Andreas Köll gibt, obwohl die Fakten durch den Rechnungshof auf dem Tisch lägen, passe ins Bild.