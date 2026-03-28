Aufgrund der tragischen Entwicklungen in den vergangenen Wochen beziehen der Kinder- und Jugendanwalt für Tirol, Lukas Trentini, sowie der Ärztliche Leiter des Kompetenzzentrums Gewaltambulanz, Klaus Kapelari, als Mitglieder der Arbeitsgruppe (AG) „Unterstützung suchtgefährdete Minderjährige“ Stellung. Die Arbeitsgruppe, bestehend aus Tiroler Expertinnen und Experten der Drogenarbeit mit Minderjährigen, zeigt sich tief betroffen über den Tod von drei jungen Menschen in den vergangenen Wochen.

„Diese tragischen Ereignisse zeigen, wie verletzlich konsumierende minderjährige Menschen sind. Ihre Situation ist geprägt von einem komplexen Zusammenspiel aus Entwicklungsphase, psychosozialen Belastungen und häufig fehlenden stabilisierenden Bezugssystemen. Konsum ist in diesen Fällen selten Ausdruck von Unvernunft, sondern vielmehr ein Bewältigungsversuch für Überforderung, psychische Belastung und mangelnde Perspektiven“, schildert Trentini.

„Es gibt Hürden, Hilfe in Anspruch zu nehmen“

„Es ist entscheidend, die besondere Vulnerabilität von Minderjährigen anzuerkennen. Frühe Belastungserfahrungen, psychische Erkrankungen, instabile soziale Verhältnisse und fehlende Zugänge zu Hilfsangeboten erhöhen das Risiko für problematische Konsumverläufe. Gleichzeitig bestehen Hürden, bestehende Hilfesysteme in Anspruch zu nehmen“, gibt Kapelari zu bedenken.

Die von der Landespolitik beauftragte AG, koordiniert von der Kinder- und Jugendanwaltschaft, setzt sich seit 2020 für praxistaugliche Maßnahmen ein und steht im fachlichen Austausch sowie in beratender Funktion der Politik zur Seite. Bereits in der Vergangenheit konnten Maßnahmen umgesetzt werden, die nachweislich positive Effekte für Betroffene erzielt haben. Somit konnte die Anzahl der erforderlichen Aufnahmen mit lebensbedrohlichen Intoxikationen auf der Intensivstation von einem Hoch mit 55 im Jahr 2022 auf die Hälfte in den Folgejahren erreicht werden.

Es bedarf bei diesem Thema eines Bündels an Maßnahmen, auf die bereits im vergangenen Jahr von der AG hingewiesen wurde“, so Trentini und Kapelari unisono.

Die Arbeitsgruppe arbeitet an einer vertiefenden Ausarbeitung der Empfehlungen und wird diese nach den Osterfeiertagen in einem Gespräch mit den Tiroler Landesrätinnen Eva Pawlata (Soziales) und Cornelia Hagele (Gesundheit) präsentieren. „Wir appellieren an eine sachliche und differenzierte öffentliche Diskussion. Wirksame Lösungen entstehen nicht durch Vereinfachung oder Schuldzuweisungen, sondern durch ein gemeinsames Verständnis der komplexen Ursachenlagen und durch den konsequenten Ausbau bedarfsgerechter Hilfsangebote“, betonen Trentini und Kapelari.