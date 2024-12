In einem gemeinsamen Antrag haben die drei Fraktionen FPÖ, Team Lienz und MFG gefordert, dass Karl-Josef Schubert (ÖVP), Präsident des Tiroler Gemeindeverbandes, dem Gemeinderat in Lienz erneut, und zwar „erschöpfend und verbindlich“, Auskunft erteilt. „Ich komme sehr gerne noch einmal nach Lienz, um Missverständnisse auszuräumen“, sagte Karl-Josef Schubert zum Antrag (wir berichteten exklusiv). „Ich habe den Lienzern die Wahrheit gesagt.“ Am 17. Dezember soll ein Termin mit dem Gemeinderat stattfinden, voraussichtlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. „Ich war in mehr als 30 Gemeinden und komme jeder Einladung gerne nach.“