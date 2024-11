Das medizinische Angebot in Lienz wird um eine neue Ordination für Gynäkologie und Geburtshilfe erweitert. Am 7. Jänner 2025 eröffnen die beiden erfahrenen Fachärztinnen Maria Castellan und Doris Baluch ihre gemeinsame Praxis in der Albin Egger-Straße 10. Im ersten Stock des Hauses befindet sich die Vermessungskanzlei Neumayr. Die Praxis wird derzeit im Erdgeschoß eingerichtet.

„Wir bieten umfassende Leistungen für Frauen in allen Lebensphasen“, kündigen die Ärztinnen an. „Der Name ‚BALANCE‘ ergibt sich nicht nur aus den beiden Namen BALuch und CasteLAN, sondern steht auch für den geplanten ganzheitlichen Ansatz der Ordination.“ Weil es entsprechenden Bedarf gibt, haben Ärztekammer und Krankenkassen eine dritte Kassenstelle in Lienz genehmigt.

Umfassendes Angebot für Frauen

Zum Angebot gehören alle gängigen Kassenleistungen wie gynäkologische Vorsorgeuntersuchungen in jedem Alter, die Schwangerschaftsbetreuung, Ultraschalluntersuchungen sowie eine „First-Love-Ambulanz“ für junge Patientinnen. Dabei handelt es sich um Beratung und Vorsorge für Jugendliche in den Bereichen Sexualität, Verhütung, Schwangerschaft und erste gynäkologische Untersuchung. Außerdem informieren die Medizinerinnen beim Thema Kinderwunsch, bieten Betreuung während und nach gynäkologischen Krebserkrankungen sowie Begleitung in den Wechseljahren und darüber hinaus.

Zusätzlich zu den Kassenleistungen können Patientinnen auch private Zusatzleistungen wie Akupunktur in Anspruch nehmen. Geplant sind in weiterer Folge Hebammensprechstunden, Mutter-Kind-Pass-Gespräche, persönliche Geburtsvorbereitungskurse und Cranio Sacral Balancing, eine Behandlung des Körpers zur Eigenregulierung sowie zur Anregung der Selbstheilungskräfte.

Terminbuchungen sind bereits möglich

Termine für gynäkologische Kassen- sowie Privatleistungen werden bereits vergeben: Telefonisch unter der Nummer (04852) 208 22 (Dienstag von 16 Uhr bis 18 Uhr, Donnerstag von 9 Uhr bis 11 Uhr), oder rund um die Uhr online über die Website www.gynbalance.at.