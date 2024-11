Rund 450 Interessierte folgten der Einladung der Dolomitenbank zu einem Fachvortrag von Gabriel Felbermayr, Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO). Die Veranstaltung fand in der beeindruckenden Produktionshalle der Firma FREY Metalltech und Automation in Lienz statt und bot den Teilnehmern neben fundierten wirtschaftlichen Einblicken auch regionale Innovationskraft zum Anfassen. So konnten die Teilnehmer einen gelungenen Abend im Zeichen der regionalen bis internationalen Wirtschaft genießen.

Nach der Begrüßung durch Hansjörg Mattersberger, Vorstandsvorsitzender der Dolomitenbank, gab Lukas Frey in seinem Vortrag als Geschäftsführer der FREY Metalltech und Automation informative Einblicke in die Unternehmensstruktur und Geschichte seines Unternehmens. Im Anschluss daran begrüßten die Besucherinnen und Besucher Felbermayr mit kräftigem Applaus auf der Bühne.

450 Gäste sind zum Forum Wirtschaft der Dolomitenbank erschienen © KK/Dolomitenbank

In seinem Vortrag widmete er sich der aktuellen wirtschaftlichen Lage und analysierte Themen wie Inflation, Zinsen, Konjunktur sowie Geld- und Wirtschaftspolitik. Mit klaren Worten und tiefgehender Expertise zeichnete er ein Bild der Herausforderungen und Chancen, die die wirtschaftliche Zukunft Europas prägen werden. Unter dem Titel „Der Weg aus der Rezession“ präsentierte er konkrete Perspektiven und Strategien für den wirtschaftlichen Aufschwung, die vom Publikum mit großem Interesse aufgenommen wurden.

Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis

Im Anschluss an die Vorträge führte Lukas Frey exklusiv durch die neue Produktionshalle. Dabei gewährte er den Gästen Einblicke in die Produktionsprozesse und erläuterte, wie Innovation und Nachhaltigkeit in der Metall- und Maschinenbaubranche umgesetzt werden können. Der Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis sorgte für zahlreiche Impulse und regte die Teilnehmer zu spannenden Diskussionen an. Abgerundet wurde der Abend mit einem gemütlichen Buffet, bei dem die Gäste die Möglichkeit hatten, sich mit dem Vortragenden, den Gastgebern und untereinander auszutauschen.

„Unser Ziel war es, Wirtschaftsthemen greifbar zu machen und zugleich die Innovationskraft unserer Region sichtbar zu präsentieren. Dass rund 450 Gäste unserer Einladung gefolgt sind, bestätigt den hohen Stellenwert solcher Veranstaltungen“, freut sich Mattersberger. Man will auch hinkünftig Veranstaltungen mit Mehrwert für die Region organisieren.