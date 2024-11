Auch in diesem Jahr haben sich die Mitglieder des Vereins Schottseitna Krampusse dazu entschlossen, einen Teil der Vereinsgelder einem wohltätigen Zweck zuzuführen. So konnte eine Spende in Höhe von 3000 Euro an die Kinderkrebshilfe Lienz übergeben werden. Durch die großzügigen Spenden im Rahmen der Aktivitäten des Vereins, insbesondere beim jährlichen Kinderkrampus am Sportplatz in Tristach und den traditionellen Hausbesuchen im Dorf, konnte diese beachtliche Summe gesammelt werden. Der Verein dankt allen hilfsbereiten Spenderinnen und Spendern sowie Unterstützern herzlich für ihre Hilfsbereitschaft und Solidarität.