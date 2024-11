In 1500 Metern Seehöhe steht der Alpengasthof Pichler. Und dort ist Manuel Pichler Wirt aus Leidenschaft. Der 38-jährige Tourismusfachmann betreibt den Gasthof in vierter Generation. 2016 hat er das Haus von seinem Vater übernommen. Bevor es dazu kam, legte der Gastronom einen beachtlichen Werdegang hin. Nach dem Besuch der fünfjährigen Tourismusschule in Villach führte ihn seine berufliche Reise unter anderem nach Dubai, und zwar in das Luxushotel Burj Al Arab. Später heuerte er auf dem Kreuzfahrtschiff „Queen Mary 2“ an. Über Stationen in Kitzbühel und im Golfhotel in Lavant, wo er Restaurantleiter im Haubenlokal Vincena war.