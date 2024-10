In feierlichem Rahmen wurden von der Republik Österreich am 24. Oktober 13 Denkmalschutzmedaillen vergeben. Im Lehár-Theater in Bad Ischl wurden damit Personen geehrt, die sich mit ihrem Einsatz um die Erhaltung von Denkmalen verdient gemacht haben. Unter den Preisträgern sind gleich drei Tiroler Persönlichkeiten, davon zwei aus Osttirol. Neben Angela Frey, die für ihr Projekt „Neue Nutzung für den Ansitz Iselhof“ in Lienz ausgezeichnet wurde, freut sich auch Reinhard Greil (Denkmalschutz Gerüstlos mit Betriebsstätte in Dölsach) über eine Denkmalschutzmedaille.

Sein Projekt rund um die Restaurierung des Turmdachs der Pfarrkirche Spitz in Niederösterreich konnte überzeugen. Die gelungene Restaurierung des spätmittelalterlichen Turmdaches ist international von Bedeutung.

Mit Hilfe seiner Mitarbeiter

Der Gesamtbestand samt Dachwerk, Lattung und Deckung geht auf das Jahr 1505 zurück und ist weitgehend vollständig im Original erhalten. Greil wurde mit dem „Denkmalschutz Gerüstlos“ mit den Gewerken Zimmerei, Dachdeckerei und Spenglerei beauftragt. Er ist mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung im gerüstlosen Einsatz zum Erhalt der Kirchendächer Österreichs im Einsatz.

Dabei unterstützen den Firmenchef seine Mitarbeiter. Die Arbeiten der Turmrestaurierung konnten innerhalb weniger Monate umgesetzt werden.