Am Dienstag wurden in Schwaz die Tiroler Schulmeisterschaften im Cross Country (Geländelauf) ausgetragen. Unter den 616 Teilnehmern waren auch drei Schulen aus Lienz vertreten. Der Wettkampf wurde als Teambewerb ausgetragen. Jede Mannschaft konnte mit fünf Läufern an den Start gehen, die jeweils schnellsten vier davon kamen in die Wertung.

In der Kategorie Unterstufe – für die dritten und vierten Klassen – waren die Buben des Bundesgymnasiums/Bundesrealgymnasiums Lienz nicht zu schlagen und liefen mit Jonas Gomille, Emanuel Gander, Matthias Obrist, Jonas Perfler sowie Noah Patterer zu Gold. Ihre Alterskolleginnen schafften es dank Julia Gander, Pia Guggenberger, Lena Huemer, Marie Lumasegger sowie Anna Reiterer auf den siebten Rang. Dieselbe Platzierung erreichten in der Kategorie Unterstufe – das entspricht den ersten und zweiten Klassen – Hannah Ameseder, Frieda Lumasegger, Ilda Perfler und Helena Rauter.

Tiroler Meistertitel, Bronze und Silber

Die Handelsakademie Lienz ging in der Kategorie Oberstufe (Regelschulen) mit zwei Mädchenmannschaften und einer Bubenmannschaft an den Start. Im Sog von Fabiola Fortschegger (Tagesschnellste) liefen Lia-Kyrie Lerchbaumer, Anja Lukasser sowie Fabien Sapperer ein hervorragendes Rennen und holten sich den Tiroler Meistertitel.

Die zweite Mannschaft gewann mit Johanna Golger, Livia Oberhamer, Naya Okla und Stella Kristel die Bronzemedaille. Ihre männlichen Alterskollegen standen den Mädchen um nichts nach und gewannen nach überzeugenden Laufleistungen mit Fernando Freitag, Felix Angerer, Johannes Guschelbauer, Julian Berger sowie Nico Auernig die Silbermedaille.

Tagesschnellste und Kategorien

In der Kategorie Oberstufe mit sportlichem Schwerpunkt brillierte die Bubenmannschaft des BORG Lienz mit einer grandiosen Vorstellung. Samuel Lexer, Klemens Steiner, Matteo Walder, Christian Oppeneiger sowie Andreas Gradnig waren nicht zu schlagen und „erliefen“ sich den Tiroler Meistertitel. Auch die Mädchenmannschaft gewann mit Julia Heregger (Tagesschnellste in ihrer Kategorie), Carina Kollreider, Elena Webhofer, Laura Weingartner sowie Lorena Kollreider einen Tiroler Meistertitel.