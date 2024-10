Das Insolvenzverfahren über die Villgrater Bergfleisch GmbH wurde am Mittwoch am Landesgericht in Innsbruck eröffnet. Die Schuldnerin ist in der Lebensmittelproduktion operativ tätig. Insbesondere wird von der Insolvenzschuldnerin mit regionalen Landwirten zusammengearbeitet. Geschäftsführer des Unternehmens ist Roman Kraler. Es gibt 13 Gesellschafter. Die Schuldnerin wurde im Jahr 2021 gegründet. Die dem Kreditschutzverband KSV1870 vorliegenden Unterlagen weisen für das Jahr 2023 ein massiv negatives Ergebnis aus. Dem Jahresabschluss für 2023 ist zu entnehmen, dass allein knapp eine Million Euro an Bankverbindlichkeiten offen aushaften sollen. Daneben gibt es noch offene Außenstände bei Lieferanten.