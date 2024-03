Villgrater Bergfleisch, ein Vorreiter in Sachen Qualität und Regionalität, hat jetzt auch regionales Lammfleisch in Angebot. Ab sofort ist das exklusive Fleisch bei Adeg Mair Tristacherstraße, Adeg Kofler Abfaltersbach, Spar Linder Sillian, Spar Linder Heinfels, Spar Sprenger Ainet und direkt bei Villgrater Bergfleisch in Außervillgraten erhältlich. Das Unternehmen verarbeitet ausschließlich heimisches Fleisch, das von landwirtschaftlichen Betrieben und Jagdgebieten aus Osttirol stammt. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Bauern und der Jägerschaft trägt Villgrater Bergfleisch nicht nur zur Stärkung der heimischen Wirtschaft bei, sondern fördert auch eine nachhaltige und transparente Lebensmittelproduktion im Bezirk.

Roman Kraler, Geschäftsfüher von Villgrater Bergfleisch © KK/Villgrater Bergfleisch

„Wir bei Villgrater Bergfleisch sind fest davon überzeugt, dass Qualität und Herkunft entscheidend sind, wenn es um Lebensmittel geht. Mit der Einführung unseres regionalen Lammfleisches möchten wir unseren Kunden die Möglichkeit geben, nicht nur ein köstliches, sondern auch ein ethisch einwandfreies Produkt zu genießen“, betont Geschäftsführer Roman Kraler. Darüber hinaus bietet Villgrater Bergfleisch passend für die Osterjause ab sofort gepökelte, geräucherte, gekochte Rindszunge und weitere traditionelle Osterprodukte an. Diese sind unter anderem auch im Genussladen 27/7 Lienz, in der Amlacher Speis und Stroßa Speis erhältlich.