Als führendes Reisemagazin im Premiumsegment im deutschsprachigen Raum würdigt der „Connoisseur Circle“ Hotels, die einen außergewöhnlichen Service- und Angebotsstandard bieten. Das „Gradonna Mountain Resort und Chalets“ in Kals am Großglockner ist seit 2019 Seriensieger in der Kategorie „Design- und Boutiquehotels“. Eine besondere Auszeichnung: Die Ratings der „besten Hotels“ basieren dabei sowohl auf dem Trust Score (bester „Zufriedenheits-Feststeller“ weltweit), einer fachkundigen Jury, bestehend aus erfahrenen Reiseredakteuren und Hospitality-Profis, sowie den Meinungen der Gäste.