Nach der Probephase im heurigen Frühjahr stellt das Franziskanerkloster Lienz Räumlichkeiten im 1. Stock erneut als warmen Aufenthalts- und Begegnungsraum zur Verfügung. „Wir stellen gerne wieder den Pfarrsaal als zentralen und schönsten Raum des Klosters für die Teestube zur Verfügung“, so Pater Martin Bichler vom Franziskanerkloster Lienz.

In dem geschützten Raum der Teestube können Menschen, die einsam sind, obdachlose Menschen oder jene, die mit wenig Geld auskommen müssen, ohne jeglichen Konsumzwang gut die Zeit verbringen. Es stehen Gratistee und Gratiskaffee, alkoholfreie Getränke, Gebäck, Spiele, Radio und Zeitungen zur Verfügung. Außerdem gibt es nun auch an allen Öffnungstagen (Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, jeweils von 11 bis 15 Uhr) kostenlos eine warme Mahlzeit.

Caritas-Direktorin unterzeichnet Kooperationsvereinbarung

Die Trägerschaft dieses Angebots übernimmt nun auch offiziell die Caritas der Diözese Innsbruck gemeinsam mit dem Franziskanerkloster Lienz. „Es freut mich sehr, dass wir als Caritas nun auch in Osttirol eine Tagesstruktur für obdachlose Menschen anbieten können, für jene, die einsam sind oder mit wenig Geld auskommen müssen.“ so Caritas-Direktorin Elisabeth Rathgeb bei der Unterzeichnung einer entsprechenden Kooperationsvereinbarung. Das Dekanat Lienz mit der Dekanatskonferenz unter der Leitung von Dekan Franz Troyer unterstützt die Teestube ebenfalls weiterhin.

Betreut wird der gemütliche Raum im ersten Stock des Franziskanerklosters von einem Team an Ehrenamtlichen, die ihre Zeit zur Verfügung stellen, zum Dasein, zum Reden, zum Miteinander die Zeit verbringen. Der ebenfalls ehrenamtliche Koordinator des Teams, Hermann Kuenz, hofft, dass noch mehr Menschen das Angebot der Teestube in Anspruch nehmen: „Gerade die Ergänzung des Angebots um die Klostersuppe erscheint mir als sehr sinnvolle Maßnahme, die eine weitere Not der Menschen lindert.“