In den Räumlichkeiten des Franziskanerklosters in Lienz eröffnet am Aschermittwoch, dem 14. Februar, eine Teestube. Ein Zimmer im ersten Stock wird als Aufenthalts- und Begegnungsraum zu einem Treffpunkt für obdachlose Menschen. Ihnen wird Tee, Kaffee und Gebäck kostenfrei zur Verfügung gestellt. Es wird auch Spiele, ein Radio und eine Leseecke geben. Die Teestube ist Dienstag bis Donnerstag, vorläufig bis Ende Mai, geöffnet.

Zudem lädt die evangelische Kirche jeden Montag von 14 bis 17 Uhr zu einem „Warmen Platzerl“ ein, um sich vor Ort aufzuwärmen und Kontakte zu pflegen. Am Aschermittwoch wird es für alle Interessierten Fastensuppe geben.

Auf der Suche nach ehrenamtlichen Mitarbeitern

Ziel ist es, einen geschützten Raum zu bieten, in dem auch alleinstehende oder einsame Personen mit wenigen finanziellen Mitteln einige schöne Stunden verbringen können. Mit dem Angebot des Franziskanerklosters — in Zusammenarbeit mit der Caritas und dem Dekanat Lienz — wird eine Ergänzung zur Notschlafstelle im ehemaligen Sporthotel Lienz geschaffen. „Wir hoffen, dass wir damit eine Not im Bezirk lindern können“, so Pater Martin Bichler.

Betreut wird die Teestube von zwei ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Die Leitung und Betreuung des Teams übernimmt Hermann Kuenz. Interessierte, die sich vorstellen können ebenfalls mitzuhelfen, können sich bei Dekanatsreferentin Anita Webhofer unter folgender Handynummer melden: 0676-873 078 89.