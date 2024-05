Seltsames ereignete sich unlängst im Franziskanerkloster in Lienz. Dessen Leiter, Pater Martin, schildert den Vorfall auf Facebook. Er wurde von einer älteren Osttirolerin angerufen. Sie bat den Geistlichen um einen Termin nach der Messe am Vormittag. Eine persönliche Segnungsfeier war das Begehren der Frau. Partout wollte sie dem Pater nicht sagen, was sie segnen lassen wolle. Nein, sie machte es spannend. Als die Frau schließlich vor dem Pater stand, kramte sie geheimnisvoll in ihrer Handtasche. Und sie warnte Pater Martin: „Bitte schreck dich nicht.“ Und aus ihrer Handtasche holte sie ein Gebiss hervor.