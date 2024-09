Fulminanter Maturaball der Handelsakademie Lienz

Die Abschlussklassen der Handelsakademie in Lienz haben zum Schulball in die Tennishalle geladen. Unter dem Motto „HAK des Geldes - Wir drucken unsere Noten selbst“ zauberten die Schüler mit ihren Eltern, Familienmitgliedern und Freunden eine pulsierende Ballnacht auf das Parkett in der Tennishalle. Klicken Sie sich durch die Fotoserie...