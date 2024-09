Der Wetterumbruch bringt immer wieder starken Regen. Im Lienzer Talboden ist es waschelnass. In den höher gelegenen Regionen ist der Regen in Schneefall übergegangen. Wie die heimischen Meteorologen von meteo experts vorausgesagt haben, wird es in den Tälern winterlich. Ein weißes Kleid tragen schon St. Jakob und St. Veit im Defereggental. Dort liegen die Temperaturen nur mehr bei einem Grad Celsius. Auch in Inner- und Außervillgraten hat sich der Winter bereits mit einem Gruß eingestellt. Noch nicht weiß ist es derzeit in Kals oder in Virgen., aber dort dürfte es demnächst weiß werden. In Prägraten fallen schon Flocken vom Himmel. Zu schneien begonnen hat es auch in Obertilliach und Kartitsch. Schneefall gibt es auch am Felbertauern und am Zettersfeld in Lienz.