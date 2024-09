Andreas Hofer, die Schneekanonen, Südtirol, die „Deitschn“, die Tiroler als Bergfexen – das sind Inhalte der Parodie, die Berni Wagner verpackt. In seiner Tirol-Hymne heißt es da: „In jedem Tal gibst an anderen Dialekt, so dass ein Tiroler den anderen nicht versteht.“ Und Osttirol, wie sonst so gerne bei Marketingauftritten oder auch in Fernsehbeiträgen – zum Ärger der Osttiroler –gerne vergessen, hat seine eigene Textzeile: „Tirol isch lei ans, Tirol isch lei ans, aber Osttirol bräuchten wir eigentlich keins“, singt Wagner, der Kabarettist aus Oberösterreich, mit seinem Kollegen Vinz Binder.

In den sozialen Medien sorgt gerade diese Passage für Diskussionen – für und wider Osttirol. „Ohne Osttirol gibt es a kan Großglockner mehr in Tirol“, stellt ein User fest. Darauf antwortete Wagner: „„Der Großglockner wird sowieso abgetragen. Wir brauchen‘s Material für a neue Skischanze. Eine schwierige Entscheidung. “ Eine Userin hat keine Freude mit dem Osttirol-Bashing und schreibt: „Pah, als quasi Viertel-Osttiroler so zu bashen“ - was rätseln lässt, wer der Viertel-Osttiroler ist. Wagner bezeichnet sich als großer Osttirol-Fan und verrät, dass die Textzeile nicht von ihm, sondern von einem Tiroler stamme.

Aber schaut euch das Video selbst an und schreibt uns euere Meinung.