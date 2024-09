Nachdem der Klosterplatz und Teile der Muchargasse in Lienz neugestaltet und an das Erscheinungsbild der Lienzer Innenstadt angepasst wurden, beginnt am Montag, 16. September, der zweite Bauabschnitt, die Lückenschlüsse im Osten und Westen der Gasse. Im Rahmen dieses Projekts werden die verbleibenden Bereiche der historischen Muchargasse gepflastert. Im Osten wird eine Fläche von 570 Quadratmetern und im Westen, im Bereich der Mittelschule Egger-Lienz, ein 560 Quadratmeter großes Teilstück gepflastert. Insgesamt werden rund 56.000 Pflastersteine auf der 1030 Quadratmeter großen Fläche verlegt, auf bewährte Materialien wie Herschenberger Granitplatten und Porphyrkleinsteinpflaster wird gesetzt.

Mehrwöchige Sperre

Die Bauarbeiten sollen rund drei Monate dauern. Im Zuge der Arbeiten kommt es zu einer mehrwöchigen Sperre der Straße. Die Lokale, Geschäfte sowie die Klosterkirche bleiben zu Fuß erreichbar. „Schon im Vorfeld möchte ich mich bei allen Bürgern, Anrainern und Wirtschaftstreibenden bedanken, die den Entwicklungsprozess von Anfang an positiv begleitet haben und bitte gleichzeitig um Verständnis für eventuell auftretende Lärmbelästigungen durch die Bauarbeiten“, sagt die Bürgermeisterin von Lienz Elisabeth Blanik (SPÖ).

Auch die Begrünung wird verstärkt: Vor dem Eingang der Schule werden künftig drei Bäume stehen. „Bei diesen handelt es sich um Patenschaftsbäume, die von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt gespendet wurden“, so Blanik weiter. Die Arbeiten sollen Mitte Dezember 2024 abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 470.000 Euro, der Bund übernimmt im Rahmen der Fußverkehrsförderung 50 Prozent der Kosten.