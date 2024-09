Es ist schon erstaunlich. Wenn Familie Grissmann zum Dolomitenmann ruft, dann hört das auch der Wettergott. Ein Zwischenhoch bescherte dem Event am Samstag nach Auflösung von Frühnebelfeldern herrliches Spätsommerwetter. Es war Punkt 10 Uhr, als Werner Grissmann am Lienzer Hauptplatz sein Gewehr anhob, um den Läufern das Signal für den Start zu geben. Vorher wurden die Zuschauermenge und die Läufer, die im wahrsten Sinne des Wortes in den Löchern scharrten, von den Moderatoren Joschi Peharz und Stefan Steinacher kräftig darauf eingepeitscht. Den Start verfolgten unter anderen Michaela Hysek-Unterweger, die Obfrau der Osttiroler Wirtschaftskammer, Unternehmer Christoph Unterweger oder Anita Gerhardter von Wings for Life. Aus Tschechien mischten sich Petra, Monika und Martin unter die Zuschauer. Ihre Kinder verbringen gerade eine Schulsportwoche in Osttirol und lernen die heimische Natur bei Sportarten wie dem Klettern und dem Rafting aus nächster Nähe kennen.