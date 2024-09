Am Dienstag kam es auf der B 107 Großglockner Bundesstraße im Gemeindegebiet Dölsach zu einem Unfall zwischen einer Frau auf ihrem Kleinkraftrad und einem Pkw-Lenker. Die 54-jährige Österreicherin bog gerade mit ihrem Fahrzeug in den Kreuzungsbereich der B 107 und der B 100 Drautal Straße ein, als sie das Auto eines 42-Jährigen übersah. Es kam zur Kollision, bei der die Frau von ihrem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt darunter liegen blieb. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle durch die Rettung und einen Notarzt wurde die Österreicherin ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht.

Der PKW-Lenker blieb unverletzt, am Kleinkraftrad entstand erheblicher Sachschaden. Die Bundesstraße war kurzzeitig nur einspurig befahrbar.