Bereits seit 60 Jahren betreuen Annemarie und Norbert Niederegger ehrenamtlich eine Niederschlagsmessstelle in Sillian. Heuer feiern sie ein doppeltes Jubiläum: Auch die familieneigene Pension Adelheit gibt es seit 60 Jahren. Als Gratulant stellte sich erst kürzlich Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler ein und sprach der Familie seinen Dank aus: „Ihr leistet einen unverzichtbaren Beitrag zur Erhebung des Wasserkreislaufes und zur Sicherheit unseres Landes.“

Seit sechs Jahrzehnten gehen Norbert und Annemarie Niederegger jeden Tag um exakt 7 Uhr zu ihrer Station, messen den Niederschlag und lesen die Lufttemperatur in der genormten Wetterhütte ab. Im Winter werden die Gesamtschneehöhe und die Neuschneehöhe mit den jeweiligen Messlatten erfasst. „Es ist einfach interessant. Wir haben das Wetter im Blut“, sagen die beiden. Davon zeugen auch unzählige Thermometer im ganzen Haus. Das heurige Jahr sei durch ein sehr nasses Frühjahr gekennzeichnet gewesen. Im Juli und August waren die Frühtemperaturen überdurchschnittlich hoch. Tropentage – also Tage mit mehr als 30 Grad Lufttemperatur – verzeichnete man drei an der Zahl.

Großes Interesse von Urlaubsgästen

Auf großes Interesse stoßen die Messgerätschaften im Garten der Pension Adelheid auch bei den Gästen. Die in Italien lebende Enkeltochter der Niedereggers hat sogar ihre Maturaarbeit über die Messstation in Sillian geschrieben. Im ehemaligen Stall der Pension erinnert eine Markierung an das bislang größte Hochwasser in Sillian im Jahr 1966.

Seit dem Jahr 1895 ist das Bestehen der Niederschlagsmesseinrichtung in Sillian dokumentiert. Betreut wurde sie in den vergangenen 130 Jahren meist von einem Mitglied der Familie Niederegger. Damit gehört die Station zu jenen Messstellen, die am längsten in Betrieb sind. „Eine lange Messgeschichte wie in Sillian ist standortbezogen eine wichtige Datengrundlage für Langzeitbeobachtungen. Aus diesen Daten können wertvolle Erkenntnisse über Veränderungen gezogen werden“, sagt Klaus Niedertscheider, Leiter des Sachgebiets Hydrographie beim Land Tirol.

Es wird auf freiwillige Helfer gesetzt

Das Land Tirol verfügt über 650 eigene Messstellen. Unter Einbindung von Fremdmessstellen stehen Daten von über 1000 Messstationen zur Wasserkreislauferhebung zur Verfügung. Viele der Landesmessstellen laufen vollautomatisch. „Trotz der technischen Entwicklung ist ein geregelter Messbetrieb nur durch den persönlichen Einsatz, die Verlässlichkeit und das Engagement der Beobachterinnen und Beobachter möglich“, betont Geisler.