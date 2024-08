Der Terminkalender von Lorena Gruber ist voll: Sie betreibt in Lienz das „Lernstudio Lorena“. Dort betreut sie Schüler im Volksschulalter bis zum Maturanten und gibt Nachhilfe, wiederholt den Stoff des vergangenen Schuljahres, hilft, Verständnislücken zu füllen und unterstützt bei den Vorbereitungen für die Nachprüfungen in Herbst. Diese rücken mit Beginn des neuen Schuljahres immer näher und bringen einen Großteil der Schülerinnen und Schüler bereits ordentlich ins Schwitzen.

Mit den ersten Nachhilfe-Kursen beginnt die gelernte Nachhilfetrainer meist Ende Juli. Dabei fasst sie Schüler aus unterschiedlichen Schulstufen in Kleingruppen mit maximal drei bis vier Kindern in einem Fach zusammen. Das habe den Vorteil, dass sie sich untereinander weniger verwirren, erklärt die Osttirolerin. Eine Lern-Einheit dauert etwa 60 bis 90 Minuten.

Lorena Gruber betreibt in Lienz ihr „Lernstudio Lorena“ © KK/Privat

„Schaue mir Test und Schularbeiten an“

Nachhilfe gibt Gruber in allen Hauptfächern, also Mathematik, Deutsch und Englisch. „Außerdem biete ich noch Italienisch, Latein, Rechnungswesen und Mechanik für HTL-Schüler an.“

Bei einem Kennenlern-Telefonat werden die wichtigsten Details besprochen. „Wenn die Jugendlichen zu mir kommen, schaue ich mir gerne Fotos oder Kopien von Tests und Schularbeiten an, damit ich weiß, wo die Probleme liegen. Danach fange ich meist bei den schwierigsten Themen an und arbeite mich durch. Zu Beginn erkläre ich nochmals den Aufgabenbereich. Dann versuchen wir, die Theorie mit Beispielen praktisch anzuwenden“, erklärt Gruber.

28 Euro pro Einheit

Wenig überraschend ist, dass seit Jahren das Fach Mathematik am gefragtesten ist. Warum gerade hier der größte Nachholbedarf ist, kann Gruber nur schwer beantworten: „Ich möchte das Problem nicht bei den Lehrern suchen. Sie können mit ihren Erklärungen nicht immer jeden Schüler da abholen, wo er steht. So entstehen Verständnislücken, die Kinder kommen bei der Schnelligkeit im Unterricht nicht mehr mit.“ Probleme bereite auch die Fremdsprache Englisch. Laut Gruber könnte das daran liegen, dass das Niveau durch die Einführung der Zentralmatura extrem gestiegen sei und die Schüler einen großen Wortschatz besitzen müssen.

Für diesen Sommer hat die 34-Jährige noch ein paar freie Plätze. Interessierte können sich unter Telefon 0676-687 87 38 melden. Der Preis für eine 60-minütige Lerneinheit in einer Dreiergruppe beläuft sich auf 28 Euro.

Kostenloses Angebot

Lernbegleitungskurse bietet auch das BFI Tirol an: die sogenannte AK „Sommerschule Plus“. Die Lernbegleitung Juli läuft in den ersten drei Ferienwochen, die Lernbegleitung August von Woche vier bis sieben und die Lernbegleitung Intensiv ist in den letzten beiden Ferienwochen. Ähnlich wie bei Gruber werden Kinder und Jugendliche ab der fünften Schulstufe in Kleingruppen, maximal zu acht, unterrichtet. „Im August findet der Unterricht von 9 bis 11 Uhr und von 11 bis 13 Uhr statt. Es können zwei unterschiedliche Fächer nacheinander besucht werden“, erklärt Ulrike Oberreiter, Leiterin der AK Lernangebote.

Neben Deutsch, Englisch und Mathematik sind auch Latein, Französisch, Italienisch und Rechnungswesen auf Anfrage möglich. Der Unterricht findet in den Räumen der BFI Tirol Bezirksstellen statt. Mehrere hundert Schüler nehmen das Angebot der Sommerschule in Anspruch. Freie Plätze gibt es jedoch keine mehr. „Mathematik ist am stärksten gefragt, dann folgt Deutsch“, sagt Oberreiter. Das Angebot der Sommerschule ist für die Tiroler Familien übrigens kostenlos, da sie von der Arbeiterkammer Tirol und dem Land gefördert werden.