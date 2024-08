Einen sofortigen Stopp für sämtliche Windparkprojekte in Tirol fordert FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger gerade in Hinsicht auf die Bürgerproteste in der Gemeinde Assling: „Wenigsten wehren sich die Bürgerinnen und Bürger, wenn schon die Tiroler ÖVP sich zum Handlanger des noch Koalitionspartners, den Grünen, auf Bundesebene macht“, betont Abwerzger.

Wie berichtet, sprach jene Bürgerinitiative, die sich gegen den Windpark auf der Compedal zur Wehr setzt, bei Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler (ÖVP) vor. Sie forderte den Dialog in der Gemeinde und drohte mit einer Volksbefragung.

„Verpflichtende PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden“

Und weiter: „Der geplante Windpark Assling ist nichts anderes als eine sinnlose und umweltzerstörerische politische Morgengabe von Tirols Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler an die noch im Amt befindliche grüne Umweltministerin Leonore Gewessler.“ Für Abwerzger sollte sich die ÖVP endlich für die Interessen der Bevölkerung einsetzen, und nicht für den bisherigen Chaos-Koalitionspartner auf Landes- und Bundesebene. Tirol müsse sich auf die Wasserkraft, in Absprache mit der lokalen Bevölkerung, und dem Ausbau der Photovoltaik setzen. Abwerzger erinnert, daran, dass seine Forderung auf verpflichtende PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden nie umgesetzt wurde.