Es ist nicht das erste Mal, dass ein Windpark in Osttirol diskutiert wird. Vor etwas mehr als zehn Jahren gab es Pläne, unterhalb des Dorfbergs, Windräder zu errichten. In dieser Woche poppte schließlich eine Diskussion über einen möglichen Windpark auf der Sonnseite von Assling auf. Im Gebiet „Compedal“ sollten demnach Windräder aufgestellt werden. Vonseiten des E-Werks wurden entsprechende Gerüchte bestätigt. Eine Machbarkeitsstudie ist in Planung.

Außerlechner hat bereits vom Anraser Projekt im Jahr 2012 eine Visualisierung angefertigt © Toni Außerlechner

Visualisierung

Doch wie würde ein solcher Windpark aussehen? Der Anraser Fotograf Toni Außerlechner hat eine seiner atemberaubenden Landschaftsaufnahmen verwendet und Windräder hineinvisualisiert. Das Foto zeigt, wie der mögliche Windpark vom Anraser Gampen aus, aussehen könnte. Fakt ist: Die Asslinger selber würden die Windräder vom Dorf aus wohl gar nicht sehen. Allerdings: Wer sich in die Höhe begibt, etwa in den Lienzer Dolomiten, würde die Windräder sehen. Aus touristischer Sicht könnte der Windpark also ein Einschnitt sein.