Viele Alpencuppunkte sammelte beim Alpencupo in Weißenbach einmal mehr Lukas Mattersberger, der in der Meisterklasse 1 und beim Hogmoar jeweils Zweiter wurde. Den einzigen Klassensieg erranggelte sich Maximilian Wibmer, der all seine Kämpfe in der Klasse bis 10 Jahren gewann.

Zwei dritte Plätze gab es für Tobias Mühlburger in der Klasse bis 6 Jahre und Christian Mariacher in der Klasse 4.Über die Hoffnungsrunde konnte sich auch noch Chrysanth Gander (bis 10 Jahre) einen dritten Platz erkämpfen.

Ein zufriedener Sektionsleiter und Trainer Franz Holzer mit den Matreier Rangglern: Gabriel Mariner, Chrysanth Gander, Lukas Mattersberger, Tobias Mühlburger, Christian Mariacher, Maximilian Wibmer © KK/Holzer

In der Klasse bis 14 Jahre verfehlte Gabriel Mariner mit Platz 4 nur knapp das Podest, konnte sich aber beim Schülerhogmoar mit Rang zwei wieder hervorragend in Szene setzen. Florian Mariacher und David Mühlburger verpassten in ihren Klassen mit Rang 4 ebenfalls knapp das Podest.

Klasse 1 und Hogmoarsieger wurde der Brixentaler Stefan Gastl, der somit in der Alpencupwertung kaum noch einholbar ist.