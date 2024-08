Am Dienstag wurde die lange erwartete, vom Land in Auftrag gegebene Bäderstudie, endlich der Öffentlichkeit präsentiert. Für Osttirol wurde als für den Schwimmunterricht und die einheimische Bevölkerung relevant aber nur das Dolomitenbad Lienz untersucht. Obwohl es ein – gemessen an der Bevölkerungszahl – geringes Einzugsgebiet hat, liegt es in der Auslastung während der Monate September bis Mai in Tirol bei der Frequenz an 4. Stelle. Von den Schulen im Bezirk können 79 Prozent das Bad in einer Auto-Fahrzeit von 20 Minuten erreichen, der Rest in 30 Minuten.