Am Montag gegen 13 Uhr waren drei Arbeiter in Oberlienz damit beschäftigt, einen Heizkessel per Treppensteiger vom Erdgeschoss eines Hauses in den Keller zu transportieren. Dabei kippte der Heizkessel plötzlich vom Treppensteiger. Die Arbeiter versuchten noch den Kessel zu halten, was ihnen jedoch nicht gelang. Dabei erlitt ein 17-jähriger Arbeiter Verletzungen an der Hand. Ein 31-jähriger Arbeiter wurde unter dem Heizkessel eingeklemmt, wobei er unbestimmten Grades verletzt wurde. Die beiden Arbeiter wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Lienz eingeliefert.