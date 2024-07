Ein „Prost und Mahlzeit“ auf die Gastfreundschaft, Gemütlichkeit, Geselligkeit und Kulinarik in Kärnten und Osttirol: Knapp drei Wochen ist es nun schon her, als die Kleine Zeitung die finalen Osttiroler Kandidaten bekannt gab, die sich der großen Publikumswahl stellen und um den Titel „Spitzenplatz“ rittern. Was sie vereint ist, dass sie tagtäglich mit viel Herzblut und Leidenschaft für das Wohlergehen ihrer Gäste sorgen. Diese können noch bis Mittwoch, dem 24. Juli für ihre Lieblingswirtin oder ihren Lieblingswirt abzustimmen und so „Danke“ sagen. Das geht einerseits im Rahmen des Online-Votings, andererseits liegen in den Gasthäusern auch Unterschriftenlisten auf.

Die Teilnehmer mit dem größten Publikumszuspruch werden schlussendlich zusätzlich belohnt. Die Bezirkssieger werden mit einer Urkunde ausgezeichnet. Jenes Gasthaus, das am Ende die meisten Stimmen für sich verbucht, bekommt ein großes Siegerfest gesponsert.

Die nominierten Wirte im Überblick

Das heurige Publikumsvoting ist auf der Zielgeraden, die aktuell stimmenstärksten Fünf liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Viele Stimmen trennen sie nicht und noch ist nichts entschieden. Jetzt heißt es also, die Community zu mobilisieren und ein letztes Mal zum Abstimmen aufzurufen.

Im Rennen um den Spitzenplatz sind diese 13 Osttiroler Wirte: Sara und Schwiegermama Maria Rainer von der Zunigalm in Matrei, Stefanie Baumgartner-Gatterer und Manfred Gatterer vom Spiritbauernhof Unterpeterer in Oberlienz, Silke Wachter und Thorsten Heinl von der Speikbodenhütte in St. Veit im Defereggental, Kathrin Jäger vom „Kathls guat is“, Gottlieb Taschler und seine Frau Astrid Hintner-Taschler von der Oberseehütte am Staller Sattel, Andrea Gander-Kollross und Günther Liebhart von Multerers Bauernstubn, Manuel Pichler und sein Alpengasthof Pichler in St. Veit in Defereggen, Daniel Gliber und sein Kalser Tauernhaus, Elisabeth und Konrad Rogl vom Braugasthof Glocknerblick in Kals, Gebhard Walder von der Badl Alm in Kalkstein im Villgratental, Petra und Hannes Unterweger vom Traditionsgasthof Aue in Thal-Assling, Leonie Stotter, Maridl Nothdurfter und Margit Nothdurfter-Stotter vom Gribelehof in Lienz sowie Hans-Peter Jungmann vom Tirolerhof in Sillian.