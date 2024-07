Am Freitag gegen 17.30 Uhr war eine 59-Jährige mit Reinigungsarbeiten in einem Gewerbebetrieb in Abfaltersbach beschäftigt. Um Kleber zu entfernen, verwendete sie verwendete einen Reiniger in einer 0,75 Liter-Sprühflasche. Aus Versehen bekam sie einen Sprühstoß ins Gesicht und folglich in das linke Auge.

Sie holte sofort Hilfe. Das betroffene Auge wurde mit einem geeigneten Mittel mehrmals gespült. In weiterer Folge wurde die Verletzte von einem Notarzt und der Rettung Sillian verarztet und schließlich mit dem Notarzthubschrauber in die Augenklinik Klagenfurt geflogen. Der Verletzungsgrad ist derzeit unbestimmt.