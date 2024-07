Die 4. Etappe der TOUR of Austria 2024 startet am 6. Juli um 10.30 Uhr in St. Johann im Pongau/Alpendorf und führt über die Großglockner-Hochalpenstraße und Heiligenblut, Winklern über den Iselsberg nach Lienz. Im Stadtbereich von Lienz findet eine Sprintwertung statt, ehe der Radtross entlang der Felbertauernstraße bis nach St. Johann im Walde und weiter über die Kienburger Landesstraße bis nach Huben fährt. Dort überquert der Radtross die Felbertauernstraße und fährt weiter entlang der Kalser Landesstraße bis in das Ortszentrum von Kals am Großglockner, wo gegen 14:30 Uhr die Zielankunft geplant ist.