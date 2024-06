Bewerbsgruppe Silian 1 holt den Landessieg nach Osttirol

3000 Feuerwehrmitglieder nahmen am 60. Tiroler Landesfeuerwehrleistungsbewerb in Zell am Ziller teil. Die Osttiroler Gruppen konnten überzeugen. Silian 1 sicherte sich den Fire-Cup.