Am 18. Juni nehmen in Lienz 1.000 Teilnehmer aus ganz Europa Aufstellung, um die erste Etappe der Transalp in Angriff zu nehmen. Der Startschuss fällt um 10.30 Uhr am Lienzer Hauptplatz. Das Etappenziel heißt Sillian, wobei aber die Strecke über den Staller Sattel auf Südtiroler Gebiet führt. Vielen ist die Transalp auch als Mountainbike-Rennen bekannt. Diesmal sind die Rennradfahrer am Werk. Sillian hat sich schon in den vergangenen Jahren mehrmals als Veranstaltungsort von Transalp-Etappen bewährt.

Die zweite Etappe der TOUR Transalp startet am 17. Juni, um 9 Uhr, auf dem Marktplatz in Sillian und führt über die Drautalstraße – B 100 bis nach Arnbach und folglich über die Binnengrenze Sillian/Arnbach nach Italien mit Etappenziel in Val di Fassa.



Somit ist an diesem Veranstaltungswochenende auch in Sillian für gut belegte Betten gesorgt. Diese jährliche Großveranstaltung wird vom größten Radmagazin Deutschlands, der TOUR, organisiert. Verkehrsteilnehmer müssen an diesem Wochenende daher mit Verkehrsanhaltungen und Behinderungen im Straßenverkehr rechnen.