Die Betriebspflicht der Goldried Einseilumlaufbahn während des Sommers beschäftigte in der Vergangenheit immer wieder den Matreier Gemeinderat. Von dort wandte man sich sogar an die oberste Seilbahnbehörde und es gab eine Ratsitzung zu der Heinz Schultz persönlich erschienen ist. Da wurde hinter verschlossenen Türen über das Thema gestritten. Auch die Liste Fritz ist schon lange mit der Causa befasst. Sie deckt nun auf, dass der Schultz-Konzern über das Verkehrsministerium in Wien für heuer zu erreichen versucht hat, dass die Sommer-Betriebspflicht komplett fällt. Eine Nachfrage der Liste Fritz beim Ministerium hatte zum Ergebnis: Der Schultz-Konzern hat die Goldried Bergbahn vom 1. Juli bis zum 15. September in Betrieb zu halten. „Diese Betriebspflicht ist Teil der Konzessionserteilung, sie ist ein Muss und kein Kann. Sie ist einzuhalten, sonst gibt es Strafen.“