Die Freiwillige Feuerwehr St. Jakob im Defereggental wurde 1901 gegründet und leistete seither dutzende Einsätze mit dem starken Bedürfnis, die Menschen vor Feuer, Unwetter und anderen Gefahren zu schützen. Ohne die Arbeit von freiwilligen Hilfskräften wäre dies unmöglich zu bewerkstelligen. Einer dieser Menschen ist Josef Grimm. Er diente der Freiwilligen Feuerwehr von 1993 bis 2018 im Rang des Feuerwehrkommandanten. In dieser anspruchsvollen Zeit lernte er die Wichtigkeit von Kameradschaft mit jedem Einsatz neu kennen. Dementsprechend emotional verlief sein ehrenvoller Rücktritt im Jahr 2018.



Doch für Josef war das Kapitel der Freiwilligen Feuerwehr damit noch nicht abgeschlossen. Neben einer beratenden Funktion fasste er vor mehreren Jahren den Entschluss, den verstorbenen Feuerwehrkameraden, die zu Lebzeiten ihre freie Zeit in den Dienst der Allgemeinheit in Form der Freiwilligen Feuerwehr gestellt hatten, ein ehrenvolles Vermächtnis zu errichten.

Durch die Initiative von ihm und seiner Familie wurde das Bildstöckl am Wiesenweg in St. Jakob im Defereggental gebaut.

Es wurde mit dem Gedanken und der Unterstützung einiger freiwilliger Helfer privat errichtet, um Danke zu sagen, dass bei den vielen Einsätzen alle Kameraden wieder gesund nach Hause zurückgekehrt sind und alle herausfordernden Notfälle erfolgreich gemeistert wurden.